Cor 18:57 Per Voci di Donna, Maria Callas la storia In scena 14 artisti tra cantanti, musicisti, attori, figuranti e danzatori che grazie alla regia di Kevin Arduini, danzatore professionista molto noto e apprezzato, danno vita ad una rappresentazione di grande fascino



SASSARI - Ultimo appuntamento con la rassegna “Voci di donna 2024” organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione e della Fondazione di Sardegna. Giovedì 14 novembre alle 21 sul palco del Verdi salirà la Nestor theater company di Kevin Arduini con “Maria Callas la Storia". Lo spettacolo della Divina”. In scena 14 artisti tra cantanti, musicisti, attori, figuranti e danzatori che grazie alla regia di Kevin Arduini, danzatore professionista molto noto e apprezzato, danno vita ad una rappresentazione di grande fascino. Protagonista il soprano Debora di Vetta interprete nel ruolo della mitica Maria Callas. Nello spettacolo attraverso le arie d'opera più famose da lei interpretate, Callas si racconta e ripercorre la sua vita da bambina fino alla morte. Il regista porta sul palco insieme alla storia di Maria Callas anche quella della pittrice Frida Kahlo e del pianista Szpilman. Tre artisti che non si sono mai incontrati ma sono vissuti nello stesso periodo storico diventando emblema delle loro rispettive arti: il canto lirico, la musica, la pittura, confluiscono in questo progetto in un unico nucleo emozionale. Dove inizia la voce di Callas, le mani della Kahlo e di Szpilman completano il racconto imprimendo gli echi della voce della divina su tela e nella musica. Venerdì 15 la recita sarà replicata in forma di matinée per le scuole.