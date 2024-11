S.A. 21:55 Lavori ferrovie sarde: stop domenica 17 novembre L’operazione, che coinvolgerà circa 100 tra operai e tecnici specializzati e un investimento di circa 3 milioni di euro, è parte di un più ampio programma di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria sarda. Dalle ore 00:00 alle ore 13:00, la circolazione ferroviaria sull´intera rete sarda sarà sospesa



CAGLIARI - L’Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna informa che domenica 17 novembre, dalle ore 00:00 alle ore 13:00, la circolazione ferroviaria sull'intera rete sarda sarà sospesa per consentire l’esecuzione di interventi tecnologici di ammodernamento programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Si tratta di un’operazione strategica per potenziare il sistema ferroviario sardo, migliorando affidabilità e sicurezza del servizio.



I lavori prevedono l’installazione del nuovo sistema di supervisione e controllo del distanziamento dei treni, un’avanzata tecnologia modulare del progetto SCCM, che sarà gestita dal Posto Centrale di Cagliari. Questo intervento permetterà una gestione più efficiente del traffico ferroviario, riducendo le interruzioni dovute a guasti e aumentando la capacità complessiva del sistema. «Questi lavori rappresentano un passaggio importante nel percorso di miglioramento della rete ferroviaria sarda, un impegno verso un servizio sempre più affidabile, sicuro e performante per i cittadini e i turisti della Sardegna» ha dichiarato l’Assessora dei Trasporti, Barbara Manca.



Per garantire la continuità del servizio e minimizzare i disagi, nella mattinata del 17 novembre il trasporto ferroviario verrà sostituito da corse di autobus appositamente predisposte da Trenitalia, che collegheranno le principali località servite normalmente dai treni Regionali. RFI fa sapere ai viaggiatori che i tempi di percorrenza su gomma potrebbero variare in funzione del traffico e che sui bus non sarà possibile trasportare biciclette o animali (ad eccezione dei cani guida). L’operazione, che coinvolgerà circa 100 tra operai e tecnici specializzati e un investimento di circa 3 milioni di euro, è parte di un più ampio programma di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria sarda. Un progetto volto a offrire alla Sardegna un sistema di trasporti più moderno, all'altezza delle aspettative dei cittadini e capace di sostenere lo sviluppo del territorio. La Regione ringrazia tutti gli utenti per la collaborazione e invita a verificare le modifiche sugli orari attraverso i canali ufficiali di Trenitalia.