«Secal e gestione tributi nel caos»

ALGHERO - «Ormai la situazione della Secal è sempre più grave e in alto mare. La cassaforte del Comune di Alghero, da ormai sei mesi, risulta non avere una governance solida, con un CdA dimissionario e tenuto esclusivamente all'ordinaria amministrazione, che per via dei veti incrociati del Campo larghissimo, hanno impedito la nomina del nuovo. Ad intervenire esprimendo preoccupazione sono Lega e Fratelli d’Italia». «La conseguenza di questa situazione ed indecisione, è che la gestione dei tributi piombi caos più totale, con avvisi di accertamento da gestire e la cui responsabilità non può essere fatta ricadere sul CdA dimissionario. Ancora una volta questa amministrazione scarica sulla Città le contraddizioni interne, che risultano non essere sanabili e che sembrano aggravarsi col tempo» incalzano Pias e alleati. «Sulla Secal -continuano i rappresentanti di Lega e FdI- assumano una decisione e pure in fretta. Se consolidare la società, nominando il nuovo CdA e ogni atto conseguente, o assumere decisioni alternative. Avendo sempre cura di mettere in sicurezza il denaro pubblico degli algheresi e i lavoratori che non possono continuare a lavorare con questa incertezza per il loro futuro» concludono Pais e Cocco.