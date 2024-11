S.A. 16:00 Fc Alghero cerca il riscatto contro il Ploaghe Vietato sbagliare per Pintus e compagni reduci da due gare deludenti concluse con una sconfitta casalinga contro il Monte Alma e un pareggio esterno contro il San Paolo Sassari



ALGHERO - Nel campionato di Prima Categoria, girone D, si gioca l'ottava giornata e la Fc Alghero sarà di scena in casa sul campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, calcio di inizio ore 15, contro la vice capolista Ploaghe 1994. Una partita impegnativa che la squadra giallorossa vorrà affrontare al massimo delle proprie possibilità. Vietato sbagliare per Pintus e compagni reduci da due gare deludenti concluse con una sconfitta casalinga contro il Monte Alma e un pareggio esterno contro il San Paolo Sassari. Un ruolino di marcia deludente per la squadra algherese che, dopo sette gare, si trova al sesto posto con 11 punti in classifica. A parziale scusante le numerose assenze per infortunio che hanno caratterizzato l'avvio di stagione. Per questa domenica contro il Ploaghe, in casa Fc Alghero dovrebbe esserci il recupero di alcuni giocatori assenti nelle ultime gare.



«Non è l'avvio di stagione che ci si aspettava – sottolinea il vice presidente Gianluca Marras - come società ci aspettiamo una reazione da parte della nostra squadra consapevoli che il Ploaghe è un'ottima squadra, ma noi non siamo da meno. Sono sicuro che i giocatori vorranno dimostrare il loro reale valore”. Nel frattempo la società sta sondando il mercato per eventuali rinforzi: “stiamo valutando, insieme a mister Salaris, di rinforzare l'organico con nuovi innesti. Nelle prossime ore potrebbero esserci già delle novità. Alcune decisioni – conclude Marras - dipenderanno molto anche dalla partita di domenica».



Nella foto: Christian Moretti della Fc Alghero