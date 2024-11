Cor 8:06 Spaccio internazionale: Maxi blitz tra Cagliari e Oristano L’inchiesta è partita dal sequestro record di cinque chili di ketamina che arrivavano dai Paesi Bassi. In campo i Carabinieri con il supporto dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna"



CAGLIARI - Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga in Sardegna, l’inchiesta è partita dal sequestro record di cinque chili di ketamina che arrivavano dai Paesi Bassi. I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna" e di un velivolo dell'11° Nucleo Elicotteri, stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Cagliari a chiusura di un’indagine che sta smantellando un presunto sodalizio criminale attivo nel traffico internazionale di stupefacenti. Quindici in totale gli arresti e sequestrate diverse droghe, tra cui la cosiddetta "cocaina rosa", un mix di diverse sostanze sintetiche con effetti allucinogeni. Secondo gli inquirenti il gruppo, ben organizzato e con base a Cagliari, ma attivo anche a Oristano, aveva messo su una fitta rete di spaccio destinata soprattutto ai giovani frequentatori di locali notturni.