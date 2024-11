S.A. 8:51 Studenti di Villanova e Olmedo in Parlamento Gli allievi sono stati invitati a partecipare all’evento dopo una selezione di oltre 250 Giovani Ambasciatori provenienti da diversi Istituti scolastici di tutta Italia che affronteranno i temi della trasformazione digitale



VILLANOVA MONTELEONE - Alcuni studenti di Olmedo e Villanova Monteleone parteciperanno oggi ad un incontro in Parlamento a Roma. L’evento organizzato dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori con il sostegno del Dipartimento per la trasformazione digitale, Enel Cuore Onlus e Google Italia, che porterà presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari una delegazione di studenti per discutere tematiche cruciali su questioni legate a digital e intelligenza artificiale, in un confronto diretto con istituzioni e esperti. Gli allievi sono stati invitati a partecipare all’evento dopo una selezione di oltre 250 Giovani Ambasciatori provenienti da diversi Istituti scolastici di tutta Italia che affronteranno i temi della trasformazione digitale.



I giovani ambasciatori e parteciperanno all’evento sono 6: 4 del plesso di Olmedo e 2 del plesso di Villanova Monteleone. I ragazzi si sono impegnati per circa un mese, incontrandosi una volta a settimana, svolgendo un intenso e approfondito lavoro di gruppo, con la guida attenta e scrupolosa delle professoresse Calaresu e e Solinas. L’evento è un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. Ogni team di Giovani Ambasciatori interverrà 5 minuti su un tema assegnato e potrà spiegare cosa gli alunni hanno imparato attraverso la formazione erogata dal MOIGE e proporranno un’idea di intervento al Parlamento. Ogni intervento dei ragazzi riceverà una risposta da un referente istituzionale di riferimento.



Le 5 macro tematiche sono: Sicurezza in rete; Opportunità in rete; Le nuove sfide dell’era digitale; Il contrasto al cyberbullismo; Gli effetti sulla salute psicofisica; Prospettive future e digitalizzazione

La tematica assegnata agli studenti sardi è "L'utilizzo della tecnologia per le professioni future" appartenente alla macro-area "Prospettive future e digitalizzazione".