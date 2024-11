S.A. 19:58 Alessandro Baricco con Abel Concerto al Verdi Lo scrittore torinese porterà in Sardegna Abel Concerto e sarà ospite sul palco insieme a tre musicisti (Cesare Picco, Roberto Tarasco, Nicola Tescari) per leggere e ‘suonare’ 7 capitoli del suo ultimo libro



SASSARI - Martedì, 26 novembre alle ore 21.00 il Teatro Verdi di Sassari ospiterà sul suo palco Alessandro Baricco. Lo scrittore torinese porterà in Sardegna Abel Concerto e sarà ospite sul palco insieme a tre musicisti (Cesare Picco, Roberto Tarasco, Nicola Tescari) per leggere e ‘suonare’ 7 capitoli del suo ultimo libro (Abel, Feltrinelli Editore).



«Mi andava di portare sul palco il sound di Abel, mi sono immaginato una band capace di far diventare quelle pagine un’esperienza sonora. Quel che posso fare io e che farò è leggerle cercando sempre il loro suono prima che il loro significato e quel che ho chiesto ai tre musicisti è stato di portare la mia voce in un paesaggio sonoro lungo 90 minuti. Li ho scelti perché mi piace il loro lavoro, perché mi piacciono loro. Sono sicuro che vi porteranno dove voglio arrivare».



Abel, definito dal suo autore un western metafisico, è stato pubblicato nel novembre 2023 e da allora non ha smesso di raccogliere un grande successo di pubblico e di critica. Abel Concerto è una produzione Savà Produzioni Creative e Feltrinelli, in collaborazione con Scuola Holden. È uno degli eventi con cui la Scuola Holden festeggia, nel 2024, i suoi primi 30 anni di vita.