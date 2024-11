Cor 10:22 Stintino: Maxi-variazione per le opere pubbliche Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata una significativa variazione di bilancio di oltre 3,7 milioni di euro, destinata a dare il via a una serie di importanti interventi di riqualificazione e manutenzione sul territorio



STINTINO - Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata una significativa variazione di bilancio di oltre 3,7 milioni di euro, destinata a dare il via a una serie di importanti interventi di riqualificazione e manutenzione sul territorio. Questi fondi permetteranno di avviare iter fondamentali per la realizzazione di progetti attesi da tempo, che miglioreranno i servizi e le infrastrutture per residenti e visitatori.



Questi gli interventi programmati. Riqualificazione del centro sportivo di Roccaruja: Un progetto simbolo di questa amministrazione, volto a rinnovare un impianto sportivo risalente agli anni ‘70. Grazie a un co-finanziamento della Regione Sardegna di 600.000 euro e a uno stanziamento comunale di 575.000 euro, il centro vedrà una completa riqualificazione dei campi da tennis; Palestra polifunzionale di via Frecce Tricolori: Saranno destinati 270.000 euro per migliorare le strutture della palestra, garantendo maggiore fruibilità e sicurezza per la comunità.



Manutenzione straordinaria delle opere lignee delle infrastrutture comunali: Un investimento di 450.000 euro sarà dedicato agli interventi di manutenzione straordinaria su tutti gli edifici pubblici realizzati con legname, per preservarne la funzionalità e il valore architettonico; Manutenzione straordinaria delle strade pubbliche: Con 500.000 euro si procederà alla fresatura e alla posa di nuovo bitume su numerose strade, migliorando la viabilità in tutto il territorio comunale.



Sostituzione dei guardrail: Un intervento fondamentale per la sicurezza stradale prevede la sostituzione di tutti i guardrail lungo la strada panoramica e nel territorio comunale, per un totale di 620.000 euro; Riqualificazione dei borghi: Con uno stanziamento di 670.000 euro, saranno riqualificate le aree comuni e i centri delle borgate di Pozzo San Nicola, Ezzi, Nodigheddu ed Ercoli, valorizzando l’identità del territorio e migliorandone l'attrattività.