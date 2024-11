Cor 14:16 Acquacoltura: convegno a Porto Conte Ricerche Dal mare alla tavola: qualità e innovazione nell’acquacoltura sarda al centro del convegno di Porto Conte Ricerche in calendario venerdì 22 novembre a Tramariglio (Alghero)



ALGHERO - In occasione della Giornata Mondiale della Pesca e dell’Acquacoltura, istituita per sensibilizzare sull’importanza strategica del settore ittico a livello globale, Porto Conte Ricerche organizza il convegno dal titolo “Dal mare alla tavola: la qualità dell’acquacoltura in Sardegna”, in programma venerdì 22 novembre 2024, dalle ore 10, presso la propria sede. L’evento sarà un’importante occasione di dibattito e approfondimento sul ruolo dell’acquacoltura in Sardegna, soprattutto in considerazione dell’ultimo “Rapporto FAO”, che evidenzia come la produzione di animali acquatici tramite acquacoltura abbia superato quella derivante dalla pesca di cattura.



Nel corso della mattinata verranno illustrati anche i vari aspetti che caratterizzano il comparto da un punto di vista qualitativo: si parlerà di qualità nelle produzioni locali e negli alimenti somministrati, di qualità nelle nuove produzioni, di qualità nell’organizzazione del comparto e di qualità nel gusto del prodotto dal mare alla tavola. Saranno inoltre presentati i risultati delle ricerche condotte negli anni da Porto Conte Ricerche sul tema dell’acquacoltura. Ad aprire il convegno sarà Roberto Anedda, che illustrerà i principali progetti di ricerca sviluppati da Porto Conte Ricerche.



A seguire, prenderanno la parola: Andrea Crippa, Responsabile Commerciale di Acquacoltura Palma d’Oro Srl, azienda specializzata in acquacoltura biologica; Roberto Co’, Amministratore Delegato di Aqua Società Agricola Srl, leader nella maricoltura off-shore; Fabio Brambilla, Fish Nutritionist di VRM Srl, esperto nella formulazione di alimenti di qualità per l’acquacoltura; Alessandro Porcu, Direttore Tecnico della Soc. Coop. Pescatori S. Andrea S’Ena Arrubia, che porterà la loro esperienza nella produzione ostricola; Paolo Ninniri, Presidente del Distretto Pesca e Acquacoltura Sardegna, che illustrerà nuove opportunità per le imprese del settore; Gian Luca Chessa, chef del Ristorante La Saletta, e Federica Ghiani, patron dell’Osteria de’ Mercati, entrambi citati nella *Guida Michelin*, che offriranno uno sguardo pratico sulla valorizzazione del prodotto sardo nella settore della ristorazione.