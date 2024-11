S.A. 18:36 Nuovi interventi sul verde pubblico a Bosa Gestione biennale e interventi manutenzione e riqualificazione delle aree verdi per oltre 300 mila euro. Il servizio affidato in maniera temporanea avrà una durata di 4 mesi



BOSA - Ha preso il via il nuovo servizio di manutenzione del verde pubblico per la cura e il miglioramento degli spazi verdi a Bosa. L’amministrazione comunale ha proceduto a un affidamento temporaneo del servizio, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto che prevede una gestione biennale e interventi manutenzione e riqualificazione delle aree verdi per oltre 300 mila euro. Il servizio affidato in maniera temporanea avrà una durata di 4 mesi, durante i quali, fra i tanti interventi programmati, saranno realizzate le potature delle alberature dei viali cittadini, operazioni che sono state effettuate l’ultima volta tra il 2020 e il 2021. Saranno anche eliminati gli alberi non più vitali e sostituiti con nuove piante in modo da preservare la sicurezza e il decoro urbano.

L’affidamento del servizio prevede, inoltre, l’abbellimento delle piazze principali con ornamenti floreali per tutto il periodo delle feste natalizie.



«È stato inderogabile procedere con l’affidamento temporaneo del servizio, per garantire una continuità nella manutenzione e cura del verde pubblico, nel tempo necessario all’espletamento della nuova gara per l’appalto biennale, con cui saranno introdotte molte novità per il miglioramento sostanziale del servizio», spiega il vicesindaco e assessore al Decoro urbano, Federico Ledda.

«Il nuovo servizio biennale che sarà affidato con la gara d’appalto segnerà una svolta positiva nella manutenzione del verde pubblico», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras, «Un cambio di rotta voluto dall’amministrazione, come già si potrà percepire in questi mesi con le operazioni di potatura nei viali alberati».