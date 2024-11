S.A. 13:16 Di Nolfo: «ottime novità per l´aeroporto di Alghero» «Questo investimento ci permetterà di offrire un servizio più efficiente e sicuro, adeguandosi alle normative europee più recenti» ha dichiarato il consigliere regionale Valdo Di Nolfo



ALGHERO - «L’aeroporto di Alghero è il cuore pulsante della mobilità nel nord-ovest della Sardegna. Il finanziamento di 4,75 milioni di euro approvato dalla Regione Sardegna è un passo decisivo per migliorare infrastrutture e sicurezza e dare dei servizi in più ai passeggeri» ha dichiarato il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. I fondi sono destinati a interventi innovativi, pensati per rendere arrivi e partenze dallo scalo algherese più comodi e sicuri e dare nuovi servizi ai passeggeri. «Questo investimento ci permetterà di offrire un servizio più efficiente e sicuro, adeguandosi alle normative europee più recenti» ha aggiunto Di Nolfo. «L’approvazione di questo finanziamento conferma l’impegno della Regione Sardegna e del centrosinistra sardo nel potenziare le infrastrutture strategiche per il territorio, mantenendo un focus particolare sull’innovazione» ha concluso.



Nella foto: Valdo Di Nolfo