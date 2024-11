S.A. 17:30 Nuovi asfalti e fibra ottica a Bosa Tutti i cantieri, sia per la fibra ottica, sia per la rete idrica, sono stati programmati e organizzati in maniera che siano coordinati con i lavori di bitumatura



BOSA - Inizieranno a breve i lavori di bitumatura in alcune strade cittadine. Grazie a un finanziamento regionale di 300 mila euro del 2023, che il Comune si è aggiudicato partecipando a un bando specifico, sarà rifatto l’asfalto in piazza Carmine, via Azuni, via Ginnasio, via Gioberti e Lungo Temo. Altri interventi di bitumatura saranno eseguiti con un nuovo finanziamento di 300 mila euro: i lavori riguarderanno, in città viale Repubblica e viale Giovanni XXIII, e a Bosa Marina, via Colombo, viale Italia e via Palermo. Intanto proseguono i lavori per il rifacimento della rete idrica. Chiusi i cantieri di via Mastino e piazza Gioberti, gli interventi per la posa delle nuove condotte continuano in viale Alghero e in via Manin.



Inoltre la società Sirti ha presentato in Comune il nuovo piano di installazione delle infrastrutture di fibra ottica con cui sarà collegato quasi tutto il centro abitato. Tutti i cantieri, sia per la fibra ottica, sia per la rete idrica, sono stati programmati e organizzati in maniera che siano coordinati con i lavori di bitumatura. In questo modo il nuovo asfalto sarà steso nelle vie in cui sono stati realizzati i nuovi sottoservizi, evitando così, salvo urgenze, la riapertura delle strade per nuovi interventi.

In questa ottica i cantieri per la posa della fibra ottica saranno avviati e conclusi per fare in modo che già ai primi di dicembre si possano riasfaltare le vie interessate dai lavori.