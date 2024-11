S.A. 11:54 Prima sconfitta in casa per il Latte Dolce Decisiva contro il Real Monterotondo la sfortunata autorete di Piredda a 5’ dalla fine del primo tempo. I sassaresi, al secondo ko di fila, nel prossimo fine settimana sfideranno in trasferta il Cassino



SASSARI - Prima sconfitta casalinga stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che al “Campo Principale” perde 0-1 contro il Real Monterotondo: decisiva la sfortunata autorete di Piredda a 5’ dalla fine del primo tempo. I sassaresi, al secondo ko di fila, nel prossimo fine settimana sfideranno in trasferta il Cassino che in questo turno ha pareggiato 1-1 contro l’Ilvamaddalena. Partono bene i ragazzi di mister Setti con Corcione che dopo 2’ va a un passo dal vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nella prima metà di gara il Real Monterotondo prova a prendere in mano le redini del match giocando prevalentemente nella trequarti avversaria, ma senza creare particolari problemi alla difesa biancoceleste. Kone e Loru provano ad alzare il baricentro del Sassari Calcio Latte Dolce, che prova a più riprese a impensierire la difesa laziale, oggi apparsa in grande forma. Nel finale di primo tempo arriva, poi, il vantaggio del Real Monterotondo: cross di Manca, Piredda anticipa Marano e Riosa, ma è sfortunato e la palla termina in rete (0-1 al 40’). La reazione dei padroni di casa arriva con un tiro debole di Odianose, ma Silvestrini para senza patemi e il primo termina con il Real Monterotondo avanti 0-1.



Al rientro dagli spogliatoi il Sassari Calcio Latte Dolce prova subito a riversarsi in avanti con mister Setti che inserisce dopo 9’ Mudadu, Sorgente e Castro. Al 65’ arriva un’occasione per il Monterotondo con la conclusione di Menghi che si spegne sul fondo, poi 8’ più tardi la punizione di Napoleoni attraversa tutta l’area, con il pallone viene allontanato in angolo dalla difesa biancoceleste. I padroni di casa continuano a premere il piede sull’acceleratore e all’80’ Pinna va a un passo dal pareggio con un colpo di testa che termina alto sopra la traversa e pochi minuti più tardi è la coppia Sorgente-Odianose mette paura alla difesa laziale, ma senza trovare la rete. Il match scivola via senza nessuna particolare emozione e il Real Monterotondo batte il Sassari Calcio Latte Dolce 0-1.



REAL MONTEROTONDO - SASSARI CALCIO LATTE DOLCE 0-1

Sassari Calcio Latte Dolce: Marano; Sanna (30’ st Barracca), Pinna, Piredda, Pilo (9’ st Mudadu); Corcione, Tesio, Orlando (9’ st Sorgente); Loru (24’ st Ruggiu), Odianose, Kone (9’ st Castro). A disposizione: Panai, Linaldeddu, Del Giudice, Grassi. Allenatore: Gabriele Setti

Real Monterotondo: Silvestrini, Contucci, Ceccarelli, Darini, Albanesi, Meledandri, Gningue, Grossi (12’ Manca), Menghi (43’ st D’Alessandris), Napoleoni (33’ st Barba), Riosa (1’ st Cantiani). A disposizione: Mengucci, Bencivenga, Purello, Volpe, Occhialini. Allenatore: Rinaldo Stillo

Marcatori: 40’ Piredda (autorete)

Ammonizioni: Ruggiu (SLD), Darini (RM), Manca (RM), Silvestrini (RM)

Arbitro: Marco Melloni (sez. Modena)

Assistenti: Niccolò Selleri (sez. Bologna), Matteo Lauri (sez. Modena)