Effetti cambiamenti climatici: se ne parla ad Alghero

ALGHERO - I cambiamenti climatici costituiscono oggi argomento di grande attualità, sia per la comprensione del fenomeno in sé, sia per la valutazione delle conseguenze che ne derivano a livello ambientale, economico e sociale. In questo periodo in cui l'attenzione dell'opinione pubblica sarda è fortemente catalizzata dalle energie rinnovabili, si parla poco degli effetti devastanti del cambiamento climatico in atto. Tra questi, oltre a quelli diretti sulle città, sulle attività economiche e le persone, vanno considerati quelli sugli ecosistemi, sulle piante e sugli animali.

Giovedì 28 novembre alle ore 16:30 nella sede dell'UTE in via Sassari nr. 179 ad Alghero, si parlerà degli effetti del cambiamento climatico sulla vegetazione naturale mediterranea. A trattare l'argomento sarà il Prof. Emmanuele Farris del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Università di Sassari, il quale illustrerà anche i primi risultati derivanti dal progetto PNRR e.INS (Ecosistema Innovazione Sardegna), nell'ambito del quale, il gruppo di lavoro WP5 dello Spoke 09 Patrimonio Ambientale, si occupa delle infrastrutture verdi e del loro fondamentale ruolo per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Sarà un'occasione non solo per capire come le piante selvatiche, organismi sessili non assistiti in periodi siccitosi, reagiscono alle alte temperature e alla penuria d'acqua, ma anche per riflettere su come le attività umane stiano impattando gli ecosistemi e quindi ripensare il nostro stile di vita in scenari futuri di adattamento al cambiamento climatico.



