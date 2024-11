S.A. 18:44 500 euro per volo in ritardo Cagliari Catania Dovevano recarsi in Sicilia per trascorrere qualche giornata in serenità. Alla partenza, però, il volo Ryanair Cagliari Catania ha portato un ritardo di quasi sei ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza per una coppia di Cagliari



CAGLIARI - Marito e moglie di Cagliari ricevono 500 euro per volo in ritardo Cagliari Catania. Dovevano recarsi in Sicilia per trascorrere qualche giornata in serenità. Alla partenza, però, il volo Ryanair Cagliari Catania ha portato un ritardo di quasi sei ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza per una coppia di Cagliari. Anziché atterrare alle 16:50, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Catania solamente alle 22:32. Un ritardo di quasi sei ore per i due abitanti di Cagliari, avvenuto il 25 settembre 2023, che ha portato non pochi disagi a loro e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Catania, che, pochi giorni fa, ha disposto che Ryanair dovrà effettuare il pagamento di 500 euro nei confronti della coppia supportata da ItaliaRimborso.