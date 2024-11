Viabilità, servizi, disagi e proposte. Borgate e Pivarada a Porta Terra

26/11/2024 Punti viola e istituzioni: Sassari in campo contro la violenza Un accordo con farmacisti, medici e commercianti per creare i Punti viola, luoghi in cui ricevere protezione e supporto nella richiesta di assistenza ai centri antiviolenza. Un ordine del giorno per aderire alla campagna Posto Occupato: una sedia vuota in luogo visibile, per evidenziare l’impossibilità di molte vittime di violenza di genere di occuparla