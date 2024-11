S.A. 15:00 Capodanno: un mese di eventi tra conferme e novità Alberi e allestimenti natalizi che coinvolgeranno tutti i comitati e quartieri; l´originalità del Festivalguer; riapre il Villaggio di Babbo Natale nella Torre di Sulis e "Nadal al Mercat": tra conferme e novità qualche anticipazione del calendario



ALGHERO - «La città di Alghero s'illumina di creatività, colora e coinvolge tutti i quartieri urbani fino alle borgate, valorizzando le sue eccellenze e le sue tradizioni. Rinnova importanti collaborazioni col tessuto associativo locale e investe sulla cultura identitaria per presentare agli algheresi ed ai visitatori che sceglieranno la Riviera del Corallo per le festività natalizie e il Capodanno una città sempre viva, più attraente e curata». Parole del sindaco Raimondo Cacciotto, che ha voluto ringraziare tutti per la capacità di programmare un'offerta di indubbia qualità che conferma la città di Alghero meta privilegiata per il Capodanno in Sardegna, con un cartellone di manifestazioni lungo un mese, ricco di eventi musicali, culturali e spettacoli itineranti pensati per tutti i gusti. Amministrazione comunale e Fondazione Alghero presentano il Cap d'Any 2024-2025 - realizzato col contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo e inserito nel cartellone delle manifestazioni regionali e del capodanno.



Tutti i dettagli dell'evento identitario dell'Isola sono stati svelati alla stampa questa mattina nella sala conferenza del Quarter. Col sindaco, il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, accompagnato da Roberto Fiori ed Elisa Finetti del Consiglio d'Amministrazione, dalle assessore al Turismo ed alla Cultura Ornella Piras e Raffaella Sanna, insieme ai referenti delle numerose associazioni che collaborano alle manifestazioni. Numerose le collaborazioni con gli artisti, le associazioni del territorio, i comitati di quartiere e le istituzioni, ad iniziare dagli allestimenti urbani di Piazza Porta Terra, col grande albero di Natale frutto dell'ingegno creativo dei ragazzi del Liceo Artistico F. Costantino col flower design algherese Tonino Serra. Alberi e allestimenti natalizi che coinvolgeranno tutti i comitati e quartieri. Torna l'originalità del Festivalguer ideato da ExPopTeatro: giunto alla XXII edizione, il tema del festival internazionale di arti performative sarà "Sulla cresta dell’onda", caratterizzato da racconti immersivi e spettacoli di teatro, musica e danza verticale. Riapre il Villaggio di Babbo Natale nella Torre di Sulis per la gioia dei più piccoli e delle famiglie, a cui sono dedicati numerosi momenti formativi ed educativi di intrattenimento. Ampio spazio sarà dedicato agli eventi pensati per valorizzare i mercati cittadini, con un ricco programma che include nuovi format, come "Nadal al Mercat" organizzato dal Comune di Alghero - Settore Sviluppo Economico, dedicato alla promozione delle eccellenze e delle produzioni locali. Non mancheranno appuntamenti consolidati, come l’edizione invernale del Birralguer e numerose iniziative dedicate ai più piccoli e momenti di intrattenimento, realizzate in stretta collaborazione con i Centri Commerciali Naturali cittadini, i comitati di quartiere e le Borgate.



Numerosi gli eventi di solidarietà e le commedie teatrali in programma, molta attenzione è riservata ai concerti in algherese, alle esibizioni delle numerose corali e alla musica lungo le vie commerciali con Musica dai Balconi, agli appuntamenti dedicati all'Epifania con Les Estrenes in Largo San Francesco e la tradizionale discesa della Befana. C'è il Natale al Parco, con Casa Gioiosa che farà da cornice ad un grande Villaggio a misura di famiglia con laboratori e un focus sui giochi della tradizione; il Natale a Fertilia con la presentazione dei lavori svolti dal Ccn Fertilia, CdQ Fertilia-Arenosu, Comitato Festeggiamenti San Marco, Ass. Egea, Egis, Nvgd, in collaborazione con la facoltà di Architettura dell'Università di Sassari. Infine, ampio spazio all'arte, al design e alla fotografia grazie alle nuove narrazioni contemporanee negli Atelier in via Carlo Alberto e all’inaugurazione, prevista per fine dicembre, della mostra dedicata al progetto "Ritratto di Famiglia" di Gianpaolo Arena. «Alghero diventa sempre più consapevole delle grandi potenzialità che il tessuto socio-culturale è in grado di esprimere - sottolinea Graziano Porcu - e lo fa includendo le numerose proposte giunte in Fondazione, con l'idea di sostenere e valorizzare sempre più il grande patrimonio locale e le associazioni che lo rappresentano».



Negramaro e DeeJay Time. Saranno due i giorni con gli eventi nel Piazzale della Pace, sul grande palco allestito sul porto di Alghero. Ad aprire le danze il 30 dicembre sarà lo show dei dj più famosi d'Italia - Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso - a far ballare la piazza. Semplicemente una gustosa anteprima del meraviglioso concerto previsto dopo il brindisi di martedì 31 dicembre con i Negramaro, l'amatissimo gruppo che in oltre venti anni di carriera ha scritto un pezzo importante della storia pop-rock italiani e ad Alghero ripercorre le tappe che li hanno resi celebri al grande pubblico. «Sarà una vera festa, frutto di un lavoro di squadra vincente che coinvolge i vari uffici dei diversi settori dell'amministrazione così da sostenere imprese e commercianti» sottolinea l'assessora al Turismo ed alle Attività Produttive Ornella Piras. «Un impegno che si rinnova in un'ottica di fattiva collaborazione col tessuto associativo ed il mondo culturale locale - conclude l'assessora Raffaella Sanna - un momento di crescita capace di trasmettere emozioni e coinvolgere un'intera comunità».