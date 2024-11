S.A. 15:05 Brasiliano accusato di femminicidio: arrestato a Budoni Mandato di arresto internazionale, emesso dall’autorità giudiziaria Brasiliana, a carico di un cittadino brasiliano, attualmente residente a Budoni, gravemente indiziato del tentato omicidio, a colpi di arma da fuoco, della propria compagna e dell’uccisione del feto che la donna aveva in grembo



BUDONI - Nelle prime ore della mattinata di ieri, il personale della Squadra Mobile di Sassari, in collaborazione con il Commissariato P.S. di Olbia ha dato esecuzione all’ordinanza di carcerazione emessa dalla Corte d’Appello di Sassari in relazione ad un mandato di arresto internazionale, emesso dall’autorità giudiziaria Brasiliana a carico di un cittadino brasiliano, attualmente residente a Budoni, gravemente indiziato del tentato omicidio, a colpi di arma da fuoco, della propria compagna e dell’uccisione del feto che la donna aveva in grembo. L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Sassari a disposizione dell’A.G.