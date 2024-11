S.A. 8:36 Futsal tenta il riscatto da Torino Gli algheresi, ancora a zero punti in classifica, dovranno vedersela contro la terzultima della classe. Sul fronte settore giovanile, le formazioni della Futsal Fc Alghero vedranno l´Under 19 ferma per il turno di riposo, mentre si avvicina la data di inizio del campionato Under 17



ALGHERO - Futsal Fc Alghero di scena sul campo della Sermig Torino nell'ottava giornata di andata del campionato di serie B, girone A. Gli algheresi, ancora a zero punti in classifica, dovranno vedersela contro la terzultima della classe. L'imperativo è vincere, anche se la squadra allenata da mister Lombardo, sarà costretta ad un tour de force per affrontare una delle trasferte più complicate dal punto di vista logistico a causa di collegamenti aereo che, al ritorno, costringeranno la squadra algherese allo scalo su Elmas. Trasferta a parte, la partita di Torino è alla portata degli algheresi. L'obiettivo è la prima vittoria stagionale e, per questo, mister Lombardo ha chiesto la massima concentrazione. Sul fronte settore giovanile, le formazioni della Futsal Fc Alghero vedranno l'Under 19 ferma per il turno di riposo, mentre si avvicina la data di inizio del campionato Under 17, con i ragazzi di mister Pica che esordiranno venerdì 6 dicembre sul campo del Serrenti.