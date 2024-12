S.A. 12:25 Azzurro Donna Alghero ai nastri di partenza Via al primo incontro del movimento al femminile di Forza Italia. Il tema affrontato è stato quello della violenza di genere. Seguiranno altri incontri, approfondimenti, dibattiti ed iniziative politiche



ALGHERO - Si è tenuto il primo degli incontri organizzati da Azzurro Donna Alghero, «finalizzati a contribuire a far crescere nella nostra comunità una più spiccata consapevolezza e presa di coscienza del ruolo della donna in politica, nella comunità e nella famiglia». Il tema affrontato è stato quello della violenza di genere. Gli interventi hanno affrontato le diverse realtà del territorio, dando luogo ad un confronto fra generazioni sul ruolo della famiglia, della scuola e delle istituzioni, evidenziando la necessità di costanti interventi di sensibilizzazione sul tema, di una educazione sentimentale dei più giovani e di un concreto sostegno alle vittime di violenza.



Elemento comune del dibattito, fortemente partecipato e condiviso, è stato il rispetto della libertà dell'altro, sia uomo o donna. Azzurro Donna, come movimento al femminile di Forza Italia «da sempre attenta sulla violenza di genere con azioni concrete a livello nazionale, intende farsi portavoce anche a livello locale delle istanze del territorio, supportando iniziative specifiche e proseguendo con altri incontri/confronti nei quali siano coinvolti ed ascoltati, in particolare, i giovani. Il nostro obbiettivo strategico è quello di far crescere il "credo liberale" e contribuire alla crescita culturale della nostra comunità con incontri, approfondimenti, dibattiti ed iniziative politiche».