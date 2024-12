S.A. 19:54 Amatori Alghero giornata di rugby e amicizia Circa 80 giovani atleti, dai 6 ai 14 anni, hanno partecipato con entusiasmo, alternandosi sul terreno di gioco e vivendo una giornata all’insegna di fratellanza, lealtà e gioco di squadra



ALGHERO - Questa domenica l’Amatori Rugby Alghero ha ospitato un evento speciale dedicato ai bambini del settore Propaganda e ai ragazzi dell’Under 14, che hanno condiviso il campo con le squadre dei Bulldog, di Olbia e della stessa Amatori Rugby Alghero. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con i Bulldog, è stata possibile grazie alla disponibilità dei padroni di casa, dimostrando uno spirito di collaborazione che rispecchia i principi fondamentali dello sport.



Circa 80 giovani atleti, dai 6 ai 14 anni, hanno partecipato con entusiasmo, alternandosi sul terreno di gioco e vivendo una giornata all’insegna di fratellanza, lealtà e gioco di squadra. L’evento è stato reso ancora più speciale dal debutto del nuovo kit da gioco dell’Amatori Rugby Alghero: maglie dal design unico, ideate da Paco Ogert in collaborazione con l’associazione “Il mio amico speciale”.



Il kit presenta un motivo composto da puzzle colorati, simbolo di unione e inclusione, valori che rappresentano non solo lo sport ma anche l’identità di Alghero. Le iscrizioni per i giovani rugbisti sono sempre aperte e gli allenamenti, si svolgono ogni martedì e giovedì alle 17.30, presso il campo di Maria Pia. Ancora una volta, l’Amatori Rugby Alghero si conferma un punto di riferimento per il rugby giovanile, trasmettendo passione, inclusione e valori autentici che costruiscono il futuro delle nuove generazioni.