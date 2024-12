Cor 12:50 «Uffici chiusi, colpite le fasce più deboli» Così il Sindaco Raimondo Cacciotto che stamattina, insieme all’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, si è recato al Quarter, dove alle prime ore del mattino si è sviluppato il rogo doloso che ha danneggiato pesantemente gli interni degli uffici dei Servizi Sociali







Così il Sindaco Raimondo Cacciotto che stamattina, insieme all’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, si è recato al Quarter, dove alle prime ore del mattino si è sviluppato il rogo doloso che ha danneggiato pesantemente gli interni degli uffici dei Servizi Sociali [



«Chi ha commesso questo grave reato - è il pensiero dell’Assessora Maria Grazia Salaris - ha compromesso un servizio primario reso all’intera comunità, interrompendo di fatto l’erogazione delle prestazioni al pubblico proprio sotto il periodo natalizio. È un fatto di una gravità inaudita, che danneggia tutti: gli operatori, impegnati giorno e notte a fornire risposte agli utenti, i cittadini, che si vedono privati di un servizio fondamentale, e l’Amministrazione, che dovrà riorganizzare in tempi rapidi la piena funzionalità del settore e garantire il ricevimento del pubblico. Spero che si trovino presto i i responsabili di questo ignobile atto e che vengano predisposte pene severissime».



Nella foto: l'interno degli uffici dei servizi sociali di Alghero ALGHERO - «Un gesto grave da condannare, che ha colpito un caposaldo dell’attività al servizio delle fasce più deboli. Il pensiero mio e dell’Amministrazione va ai dipendenti dei servizi sociali che si vedono costretti a sospendere temporaneamente le attività. Chi ha voluto colpire questo settore ha causato un danno incalcolabile alle tante persone e famiglie che quotidianamente si rivolgono gli uffici del Quarter. L’Amministrazione è tuttavia impegnata da subito per cercare di ovviare al problema e restare vicina agli utenti dei Servizi. Lo stiamo facendo con il massimo impegno. Voglio ringraziare le Forze dell’Ordine che stamattina si sono recate sul posto e confido nella loro attività investigativa per risalire ai colpevoli di questo ignobile gesto. Sono in contatto con la Prefetta di Sassari, la Dott.ssa Grazia La Fauci, con la quale ho avuto un colloquio telefonico e che mi ha espresso la massima solidarietà e collaborazione».Così il Sindaco Raimondo Cacciotto che stamattina, insieme all’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, si è recato al Quarter, dove alle prime ore del mattino si è sviluppato il rogo doloso che ha danneggiato pesantemente gli interni degli uffici dei Servizi Sociali [ LEGGI ]. I Servizi Sociali hanno temporaneamente sospeso le attività, ma l'Amministrazione sta lavorando immediatamente per ripristinare il servizio e già dai prossimi giorni si potrebbero approntare le prime soluzioni per rispondere all'utenza.«Chi ha commesso questo grave reato - è il pensiero dell’Assessora Maria Grazia Salaris - ha compromesso un servizio primario reso all’intera comunità, interrompendo di fatto l’erogazione delle prestazioni al pubblico proprio sotto il periodo natalizio. È un fatto di una gravità inaudita, che danneggia tutti: gli operatori, impegnati giorno e notte a fornire risposte agli utenti, i cittadini, che si vedono privati di un servizio fondamentale, e l’Amministrazione, che dovrà riorganizzare in tempi rapidi la piena funzionalità del settore e garantire il ricevimento del pubblico. Spero che si trovino presto i i responsabili di questo ignobile atto e che vengano predisposte pene severissime».Nella foto: l'interno degli uffici dei servizi sociali di Alghero