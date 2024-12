Cor 8:35 Alghero, fuoco ai servizi sociali: è doloso Uffici del Comune di Alghero inagibili. L´atto vandalico nella notte, sul posto le forze dell´ordine e i vigili del fuoco. Certa l´origine dolosa delle fiamme: potrebbe essere opera di qualche disagiato



ALGHERO - Incendio, certamente di origine dolosa, nella notte appena trascorsa al Quarter, sede degli uffici dei servizi sociali del Comune di Alghero. All'interno degli atelier i malviventi hanno appiccato il fuoco utilizzando alcool e carta.



L'immobile dispone di telecamere di video-sorveglianza ma è probabile che il piromane sia passato dal retro, sfondando una vetrata prima di intromettersi all'interno degli uffici: considerata la delicatezza dei servizi, non è escluso che possa trattarsi di qualche disagiato.



Sul posto agenti di polizia e carabinieri, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio. Inagibili ovviamente uffici e ricevimento al pubblico, in attesa che dal comune si disponga una alternativa per i numerosi dipendenti del settore.