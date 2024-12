Sara Alivesi 10:17 5 Stelle, Alghero si schiera con Conte Il Gruppo algherese del Movimento 5 Stelle sostiene con convinzione il percorso tracciato dal presidente Giuseppe Conte, che coniuga rinnovamento e identità progressista, nella certezza che questa nuova fase rafforzerà ulteriormente il ruolo del Movimento



ALGHERO - Il Gruppo algherese del Movimento 5 Stelle prende atto che il processo costituente "Nova" prosegue con una nuova fase di consultazione online, programmata dal 5 all'8 dicembre 2024. Gli iscritti saranno chiamati a esprimersi nuovamente per confermare le decisioni assunte durante la recente assemblea costituente. Con profondo rammarico e sorpresa, assistiamo a una contraddizione che mai avremmo immaginato di dover commentare. Il Garante Beppe Grillo, che per anni è stato il principale portavoce della lotta contro l'astensionismo e i quorum, oggi sembra sposare proprio quelle logiche che abbiamo sempre combattuto. La richiesta di una nuova votazione, puntando sull'astensione degli iscritti per non raggiungere il quorum, rappresenta un'inversione di rotta rispetto ai principi fondanti del Movimento.



Per anni, il M5S ha condotto battaglie contro l'utilizzo strumentale del non voto, denunciando come l'astensionismo fosse un'arma per sabotare la democrazia diretta. Abbiamo sempre sostenuto che il quorum nei referendum fosse un meccanismo distorsivo che premiava chi non partecipava al voto invece di chi si assumeva la responsabilità di una scelta. Vedere oggi questi principi capovolti da chi li ha sempre difesi è un paradosso che non possiamo tacere. Come ha efficacemente sottolineato il presidente Giuseppe Conte, "a chi predica democrazia noi ne diamo di più". Con particolare apprezzamento ribadiamo la conferma della vocazione progressista del Movimento, una scelta chiara e netta che non solo delinea il nostro posizionamento politico, ma indica una precisa finalità: quella di attuare pienamente i principi sanciti nella nostra Carta Costituzionale. La definizione di "progressisti indipendenti", approvata dalla base nella prima consultazione con un'ampia maggioranza, rappresenta la naturale evoluzione del nostro percorso politico e valoriale, orientato alla piena realizzazione dei valori costituzionali.



Il Gruppo algherese sostiene con convinzione il percorso tracciato dal presidente Giuseppe Conte, che coniuga rinnovamento e identità progressista, nella certezza che questa nuova fase rafforzerà ulteriormente il ruolo del Movimento 5 Stelle nel panorama politico italiano. Per questo il Gruppo algherese invita tutti gli iscritti a partecipare attivamente alla consultazione su SkyVote, esprimendo liberamente la propria posizione, sia essa favorevole o contraria. L'importante è non cedere alla tentazione dell'astensione come strumento politico. La democrazia diretta si nutre di partecipazione attiva e consapevole, non di tattiche che mirano a svuotarla di significato. Solo attraverso una partecipazione massiccia potremo onorare i principi che hanno sempre contraddistinto il Movimento 5 Stelle e che continuano a guidare il nostro agire politico.