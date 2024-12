Cor 11:17 Capodanno, da Rizzu bacchettate a Mulas Rizzu (coordinatore provinciale di Orizzonte Comune e assessore a Sassari): «Le affermazioni del consigliere comunale algherese Mulas sono pretestuose e non rispecchiano la realtà dei fatti»







SASSARI - Dopo la smentita dei componenti il coordinamento locale algherese del movimento civico Orizzonte Comune, Massimiliano Lepri, Antonio Cardin e Sergio Grimaldi, arrivano anche le dichiarazioni di Massimo Rizzu, coordinatore provinciale pro-tempore e assessore a Sassari, a supporto dei colleghi ma soprattutto a difesa dell'Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e del suo operato. «Trovo scorrette e pretestuose - scrive Rizzu - le affermazioni del consigliere del Comune di Alghero Christian Mulas con le quali attribuisce una fantomatica colpa all'Assessore regionale Cuccureddu ritenendo di aver penalizzato Alghero nell'attribuzione dei finanziamenti legati al capodanno. Mulas non solo dichiara delle cose inesatte ma non si è neanche soffermato ad una attenta lettura degli atti pubblici e dei numeri che gli stessi riportano»; «Numeri - dice Rizzu - che mostrano, cifre alla mano, che il Comune in questione ha ottenuto, sulla base della proposta presentata, circa il doppio dei finanziamenti rispetto all'anno precedente». «Mulas dovrebbe - conclude il Coordinatore Rizzu - anzitutto fare pace con se stesso e fare un profondo esame di coscienza soprattutto per rispetto del lavoro fatto dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Caciotto e dall''assessorato al turismo della RAS e, non ultimo, per correttezza nei confronti dei cittadini e delle cittadine algheresi che hanno il diritto di conoscere la realtà dei fatti e non leggere dichiarazioni confuse e confusionarie».