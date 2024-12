Cor 18:25 Terremoto in Orizzonte Comune: Mulas attacca Il capogruppo di Alghero, Christian Mulas, ribatte alle dichiarazioni del coordinatore provinciale e si scaglia pesantemente contro l´assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, ormai al centro delle polemiche per la scelta di premiare Castelsardo



ALGHERO - «È ormai palese che l'Assessore Regionale al Turismo stia penalizzando ingiustamente Alghero, capitale del Capodanno sardo, mentre continua a favorire località di dimensioni minori con una gestione discutibile dei fondi pubblici. È sorprendente, infatti, che un borgo come Castelsardo, con soli 5.800 abitanti, riceva un contributo di ben 320.000 euro, mentre Alghero, con i suoi 45.000 abitanti, numerose piazze in grado di ospitare migliaia di turisti e un’offerta culturale e turistica ben più ampia, riceva appena 390.000 euro. Una disparità che solleva forti perplessità sul criterio di distribuzione dei fondi pubblici e sulla visione che l'assessore ha del turismo in Sardegna».



«Inoltre, ci meraviglia che con questa ingente somma di denaro erogata dal suo assessorato, venga permesso a un piccolo borgo come Castelsardo di ospitare eventi di enorme portata, come il concerto della numero uno della musica pop italiana. Non che non sia legittimo, ma ci chiediamo: qualora dovessero affluire 50.000-70.000 persone, dove troverebbero sistemazione per seguire il concerto e pernottare? E come verrebbero gestiti i problemi di viabilità e sicurezza, che rischiano di compromettere l'intera organizzazione? Sembra che l'unico obiettivo dell'assessore sia quello di fare risplendere il suo borgo sui telegiornali e sui mezzi di comunicazione, senza riflettere sulle reali ricadute economiche e sulle difficoltà logistiche» attacca Mulas.



«D'altra parte, è evidente che le ricadute economiche per una località come Castelsardo, con la sua limitata accessibilità (in particolare per l'assenza di collegamenti aerei diretti), sono esigue e legate a economie di frontiera, se non a vere e proprie "guerre fra poveri" tra destinazioni che lottano per risorse limitate. Alghero, al contrario, è una città che ha la capacità di attrarre turisti da tutto il mondo, ma viene costantemente ignorata nelle scelte politiche. Un consiglio all'Assessore: anziché concentrarsi su eventi estemporanei come quello di Castelsardo, si adoperi per favorire la crescita del turismo in Sardegna attraverso misure concrete, come il rilancio dei voli anche durante la bassa stagione. Solo così si garantiranno veri ritorni economici per l'intera regione, a beneficio di tutte le sue città, non solo di pochi privilegiati» chiude Mulas.