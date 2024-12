Cor 9:25 61 piloti per il Challenge Riviera del Corallo La manifestazione motoristica, in programma in questo fine settimana 7/8 Dicembre, organizzata dal Team Alghero Corse con l’Aci Sassari, il Comune e la Fondazione Alghero, è stata presentata questa mattina nella sala del Sindaco a Porta Terra



ALGHERO - La manifestazione motoristica, in programma in questo fine settimana 7/8 Dicembre, organizzata dal Team Alghero Corse con l’Aci Sassari, il Comune e la Fondazione Alghero, è stata presentata venerdì mattina nella sala del Sindaco a Porta Terra. A fare gli onori di casa l’assessore Raniero Selva che ha portato i saluti dell’amministrazione e quelli del Sindaco, assente per impegni istituzionali. Ad entrare nel merito della manifestazione è stato il presidente del Team Alghero Corse, Tore Bellu insieme al suo vice presidente Pier Vittorio Farris e al componente del Team, Giuseppe Soro.



Particolari tecnici sullo svolgimento della competizione sono stati forniti, invece, dal direttore di Gara, Guido Omodei che oltre a spiegare che la gara si disputerà su tre manche, si è anche soffermato sul meteo che potrebbe condizionare la strategia di gara dei piloti, soprattutto se arrivasse la pioggia, prevista nel primo pomeriggio. Soddisfazione è stata espressa dal Team Alghero Corse per il numero di iscrizioni a quest’ultimo appuntamento.



Saranno 61 i partecipanti, quasi venti in più della precedente edizione. «Alghero si conferma città degli eventi sportivi e motoristici – ha detto in conferenza stampa l’assessore Raniero Selva. Il Challenge Riviera del Corallo impreziosisce il calendario di appuntamenti che caratterizzano la proposta di fine anno della città, Ci attendiamo grande spettacolo e partecipazione, che sicuramente porterà Alghero alla ribalta nazionale di questa specialità di forte impatto».



«Siamo contenti e stupiti, allo stesso tempo per questo record di partecipanti. E’ anche vero che in palio c’è l’assegnazione del titolo Nazionale e questo rende la gara ancora più attrattiva. Ringrazio, intanto l’ACI Sassari e il suo presidente Giulio Pes Di San Vittorio, per la collaborazione, tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione, enti, istituzioni ma anche tutti gli sponsor che ci sostengono» - ha detto in conferenza stampa il Presidente del TAC, Bellu. «Credo che il vincitore morale di questa competizione sia il Team Alghero Corse che ormai da sei anni, con duro lavoro e tanto impegno, propone questa bella manifestazione motoristica, la valenza della quale viene confermata dalla titolazione a campionato italiano. Ne siamo orgogliosi – ha commentato inoltre il vice presidente del TAC, Farris. Appuntamento dunque al Kartodromo- Pista “Riviera del Corallo” , domani con le verifiche tecniche e domenica con gare e premiazioni».