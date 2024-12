Cor 10:55 «Continuità aerea, risultato per Alghero» Plauso del consigliere comunale algherese per il significativo risultato ottenuto dalla Regione Sardegna e dall’Assessorato dei Trasporti in tema di continuità territoriale aerea.



ALGHERO - «L'adeguamento del servizio, con l’incremento strutturale dei voli da e per la Sardegna, rappresenta un passo fondamentale per garantire ai cittadini dell’Isola una mobilità dignitosa e rispondente alle loro esigenze. Questo risultato non solo facilita chi, per motivi di lavoro, ha necessità di spostarsi rapidamente verso la Penisola, ma offre un supporto cruciale anche a coloro che devono affrontare viaggi per cure sanitarie e problematiche di salute, ambiti in cui la certezza e l’efficienza dei collegamenti diventano imprescindibili».



«Come cittadino - sottolinea Alberto Bamonti - sento la soddisfazione per un traguardo che risponde a bisogni fondamentali della nostra comunità, garantendo non solo opportunità lavorative, ma anche sostegno a chi necessita di spostarsi per ragioni urgenti e delicate».



Si sottolinea inoltre l’importanza del metodo adottato dalla Regione: «L’attivazione della clausola del decreto ministeriale, frutto di uno studio dettagliato e di un approccio basato su dati concreti, dimostra come una pianificazione strategica possa produrre risultati tangibili per il territorio. Questo risultato è il frutto di un lavoro approfondito e di una visione che mette al centro le esigenze dei cittadini». «Questo successo non deve essere considerato un punto di arrivo ma un ulteriore stimolo a proseguire nella strada intrapresa, per assicurare alla Sardegna una mobilità sempre più moderna ed efficace. La continuità territoriale non è solo un servizio, ma un diritto che contribuisce a colmare le distanze tra l’Isola e il resto del Paese» chiude Bamonti.