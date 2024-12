Cor 14:48 Sassari: 20enne trovato morto in casa Era disteso nel suo letto. A dare l’allarme sono stati i genitori. Indagano gli inquirenti, aperta un’inchiesta dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari



SASSARI - Era nel suo letto, a dare l’allarme sono stati i genitori. E' stato ritrovato così un 20enne originario del Marocco, ieri pomeriggio 8 dicembre nell’appartamento di viale Trento a Sassari in cui viveva. Secondo le prime indiscrezioni sul corpo non ci sarebbero segni di violenza: Il giovane era rientrato all'alba dopo avere trascorso la notte con amici. I genitori nel pomeriggio, non avendolo sentito per tutto il giorno sono entrati nella stanza e lo hanno trovato privo di vita. La procura ha aperto una inchiesta.