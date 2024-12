Cor 21:38 Riformatori: Salaris confermato coordinatore Mentre Gabriella Mameli, attuale vicesindaca di Selargius, ha assunto il ruolo di presidente, subentrando a Mara Lai che è stata ringraziata per il suo passo indietro e l’aver favorito il rinnovamento del partito



CAGLIARI - Aldo Salaris è stato riconfermato come coordinatore regionale dei Riformatori Sardi, mentre Gabriella Mameli, attuale vicesindaca di Selargius, ha assunto il ruolo di presidente, subentrando a Mara Lai che è stata ringraziata calorosamente per il suo passo indietro e l’aver favorito il rinnovamento del partito. Le nomine sono state ufficializzate ieri durante il congresso regionale che si è tenuto all’hotel Holiday Inn di Cagliari.