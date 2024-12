Cor 17:00 Il caso: Semafori impazziti ad Alghero Automobilisti interdetti. Problemi segnalati in alcuni incroci particolarmente pericolosi e trafficati a causa degli impianti in tilt



ALGHERO - Semafori impazziti ad Alghero e automobilisti decisamente interdetti. E' quanto segnalato da numerosi cittadini, che sottolineano la pericolosità di alcuni incroci, specialmente in occasione di giornate tanto piovose. Problemi segnalati in via La Marmora e in via XX Settembre, ma anche in altri incroci particolarmente trafficati, dove gli impianti semaforici risultano fuori sincronia.



Nella foto: un impianto semaforico mal funzionante