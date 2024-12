Cor 12:00 Suolo pubblico: Imprese e comitati a Porta Terra Incuria e degrado, dossier suoli pubblici in Comune

Tavolini: stretta su doveri, decoro e abusi ad Alghero

Con Baralles per ripensare gli spazi pubblici Rappresentanze delle attività economiche e dei comitati di cittadini organizzati convocati in Comune ad Alghero: saranno illustrate loro tutte le modifiche al regolamento comunale sull´occupazione del suolo pubblico



ALGHERO - L'amministrazione comunale con la giunta Cacciotto mette mano al Far West algherese. Così dopo alcune riunioni interne tra consiglieri di maggioranza e tecnici comunali degli assessorati competenti - demanio e sviluppo economico - gli uffici hanno elaborato alcune importanti modifiche ed integrazioni al regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico attualmente in vigore dal 2014 (giunta Bruno). Obiettivo dichiarato, quello di «contemperare diritti di chi vive quotidianamente la città e i suoi spazi con i diritti di chi lavora e fa impresa».



Secondo alcune indiscrezioni, in questa prima fase non ci dovrebbero essere grandi modifiche rispetto al regolamento vigente, in realtà su alcuni punti troppo soggetto a interpretazioni differenti se non addirittura inapplicato a causa anche dell'assenza orami consolidata di controlli da parte degli organi deputati. Rispetto al passato potrebbero finalmente essere presentati i cosiddetti "progetti d'insieme" a valere sulle principali piazze del centro storico, molte delle quali ormai deturpate dalla confusionaria e ingombrante presenza di tavolini, dovuta anche al mancato rispetto delle percentuali di riempimento.



Modifiche che saranno illustrate nella giornata odierna (martedì) alle rappresentanze delle attività economiche, con a capo Confcommercio e Ccn, ed ai comitati di cittadini organizzati (comitati di quartiere e neonato Comitato Suolo Pubblico Bene Comune). Agli incontri con i portatori d'interesse parteciperanno i due delegati nell'esecutivo guidato dal Sindaco Raimondo Cacciotto, gli assessori al Demanio ed allo Sviluppo economico ed Attività produttive, Enrico Daga e Ornella Piras (nella foto).