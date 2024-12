Cor 11:18 A Olmedo la 35ª edizione del Presepe di Pane Un evento tra fede, tradizione e creatività: appuntamento il 14 dicembre, alle ore 18:00, presso la Chiesetta Romanica del XII secolo dedicata alla Patrona di Olmedo, Nostra Signora di Talia



OLMEDO - Il 14 dicembre, alle ore 18, presso la Chiesetta Romanica del XII secolo dedicata alla Patrona di Olmedo, Nostra Signora di Talia, verrà inaugurato il 35° Presepe di Pane. La cerimonia di apertura sarà arricchita dall’esibizione del coro Gospel Joyful Soul Ensemble di Sassari e dall’accompagnamento musicale di Stefano Balia, suonatore di Launeddas. Il presepe realizzato dalla Pro Loco con le statuine forgiate dalle abili mani delle panificatrici coordinate dalle maestre del pane Maria Talia Tidore e Mariella Pinna.



Il pane, cibo per eccellenza, riproduce nel presepe la vita sociale, i monumenti, gli antichi mestieri e la quotidianità del paese. Nel 2023 il Presepe di Pane ha registrato oltre 4.000 visitatori, confermandosi un appuntamento imperdibile per residenti e turisti. «Quest’opera straordinaria è il risultato del talento e dell’impegno della nostra Associazione nel preservare le tradizioni più care alla nostra comunità”, ha dichiarato Maurizio Mirarchi, Presidente della Proloco di Olmedo. “Invitiamo tutti ad unirsi a noi per questo evento straordinario che incarna la bellezza del Natale e l’orgoglio della nostra cultura locale».



Orari e informazioni utili: il Presepe sarà visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio, con orario mattutino dalle 09.30 alle 12.30 e pomeridiano dalle 16 alle 19.30. Per gruppi e scolaresche, è possibile prenotare una visita contattando il numero 347.4439365 (Maurizio Mirarchi). L’evento è reso possibile grazie ai soci volontari della Proloco con la collaborazione del Comune di Olmedo, il Parroco don Paolo Secchi, il Gruppo Panificatrici e la Protezione Civile di Olmedo. La manifestazione rappresenta non solo un momento di celebrazione della tradizione natalizia, ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e artigianale del piccolo centro della Nurra.