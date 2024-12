Cor 19:20 Bus, biglietti elettronici a Sassari Questa ultima novità targata AtpSassari partirà ufficialmente il prossimo 20 dicembre. Per agevolare la transizione, l’ATP ha predisposto un periodo iniziale durante il quale entrambi i sistemi di convalida – elettronico e tradizionale – rimarranno operativi



SASASARI – L’Atp di Sassari annuncia una nuova importante evoluzione per il trasporto pubblico locale. Con l'introduzione dei nuovi biglietti elettronici, l’azienda compie un ulteriore passo avanti nella modernizzazione dei suoi servizi, mandando in pensione le tradizionali schede magnetiche con obliterazione meccanica e adottando un sistema di convalida digitale all’avanguardia.



Grazie al circuito elettronico integrato, i nuovi biglietti possono essere convalidati semplicemente avvicinandoli alle validatrici digitali, già installate su tutti i mezzi di trasporto pubblico di Sassari e Porto Torres. Una luce verde confermerà l’avvenuta convalida, mentre una luce rossa segnalerà se il biglietto è già stato utilizzato o non è più valido.



Questa ultima novità targata AtpSassari partirà ufficialmente il prossimo 20 dicembre. Per agevolare la transizione, l’ATP ha predisposto un periodo iniziale durante il quale entrambi i sistemi di convalida – elettronico e tradizionale – rimarranno operativi. In questo modo, i cittadini potranno continuare a utilizzare i vecchi biglietti cartacei in loro possesso senza difficoltà, ma non oltre fine febbraio 2025.