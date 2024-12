Cor 6:57 «Città balneari, agevolarne iter riconoscimento» Così Cristina Usai, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha presentato la mozione, firmata da tutti i capigruppo della Minoranza, sulle Città balneari o Comunità marine indirizzata alla presidente Todde e agli Assessori competenti.



CAGLIARI - «La Regione Sardegna può agevolare l’iter per l’adozione di un disegno di legge nazionale per il sostegno e la valorizzazione delle Città balneari o Comunità marine, attraverso il riconoscimento di uno ‘status speciale’. Un’opportunità per consolidare l'economia turistica, che vive di energia rinnovabile, di sole e mare, e ha al centro le persone, il loro benessere, la loro qualità di vita. Una straordinaria risorsa che merita attenzione, soprattutto nei momenti di difficoltà». Così Cristina Usai, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha presentato la mozione, firmata da tutti i capigruppo della Minoranza, sulle Città balneari o Comunità marine indirizzata alla presidente Todde e agli Assessori competenti.



«Le Città balneari o Comunità marine sono le porte dell'Italia verso il mondo – ha aggiunto Usai – Ogni anno attraggono e accolgono milioni di turisti, con decine di milioni di presenze turistiche e li fidelizzano, cosi da consolidare un legame permanente. Creano costante occupazione in tutti i settori dell'economia e generano un importante indotto che si estende al territorio circostante. Perciò, avvertono la responsabilità di essere motore di ripresa e sviluppo e si stanno mobilitando per creare reti solidali tra loro per far fronte alle difficoltà, puntando su investimenti, innovazione, servizi, qualità ambientale e cultura». «L’esperienza del ‘G20 Spiagge’ (network delle prime venti località balneari-marine italiane per attrattività turistica), ha messo in evidenza i problemi comuni, ma anche una diffusa capacità e volontà di innovazione da mettere a sistema in modo veloce e incisivo. Un interlocutore autorevole perché può fornire esperienze e suggerimenti per consolidare l'economia turistica», ha concluso l’esponente di FdI.