Cor 21:33 Concerto di Natale dedicato a Pasqual Gallo Sarà eseguito dai bambini delle classi 5A, 5D, 4A della scuola "Maria Immacolata" e delle classi 1A, 1B, 2B, 3A, 5B della scuola “Pedrera”, sarà diretto dal maestro Franco Cano



ALGHERO - Mercoledì 18 dicembre alle ore 17.30, presso il Cinema Miramare di Alghero, la Famiglia di Pasqual Gallo, la Generalitat de Catalunya, l’Obra Cultural, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero, celebrano il primo cantautore algherese e hanno il piacere di presentare “Nadal amb els minyons de l'escola – En record de Pasqual Gallo”.



Il concerto, eseguito dai bambini delle classi 5A, 5D, 4A della scuola "Maria Immacolata" e delle classi 1A, 1B, 2B, 3A, 5B della scuola “Pedrera”, sarà diretto dal maestro Franco Cano, con la partecipazione dei cantanti solisti Anna Ballone, Sophia Cadoni, Francesco Morittu, Jana Pinna, Chloe Giorico, Mia Carta, Francesca Idili, e dei musicisti solisti Matteo Francesconi, Elene Fenu, Alessandro Adamo, Giovanni Repetto, Tommaso Nieddu, Emma Frigau, Andrea Piga.

Gli indirizzi di saluto e la presentazione del concerto saranno a cura di Maria Graziella Serra, Luigina Cano, Daniela Marras e Tore Pais.



Il concerto sarà un'occasione per ricordare una parte del vasto repertorio musicale di Pasqual Gallo, che già nel lontano 1986 si recava nelle scuole per insegnare ai bambini a cantare le sue canzoni in algherese. Durante la sua lunga carriera, Pasqual Gallo ha collaborato attivamente con le scuole e i giovani, rendendo la sua presenza nelle aule un elemento fondamentale per la trasmissione della lingua algherese alle nuove generazioni. I rapporti con gli altri Paesi catalani rappresentano un elemento chiave nel percorso artistico e personale di Pasqual Gallo. Ha trascorso un lungo periodo di studio in Catalogna grazie alla borsa di studio Recasens e ha realizzato registrazioni discografiche con Edigsa, la casa discografica catalana che ha lavorato con tutti i grandi artisti della Nova Cançó Catalana.