Amatori Rugby, giovanili in campo

ALGHERO - Ieri, domenica 15 dicembre, l’Amatori Rugby Alghero ha partecipato a due importanti appuntamenti giovanili che hanno coinvolto squadre provenienti da tutta la Sardegna. A Capoterra, la formazione Under 14 si è confrontata con i pari età di diverse realtà isolane, condividendo momenti di gioco, scambio e collaborazione. L’iniziativa, priva di veri e propri “schieramenti fissi”, ha permesso di unire i ragazzi in squadre miste, favorendo l’apprendimento reciproco e la crescita sportiva di tutti gli atleti coinvolti.



Parallelamente, sul campo di San Paolo a Oristano, le categorie Propaganda (Under 6, 8, 10 e 12) dell’Amatori Rugby Alghero hanno disputato una serie di partite con altre società locali, dimostrando impegno, capacità di sostegno e determinazione in campo.



Entrambi gli eventi, supportati dal Comitato Regionale Rugby Sardegna e dalle società ospitanti di Capoterra e Oristano, hanno confermato i valori cardine del rugby: rispetto, amicizia e spirito di gruppo. L’Amatori Rugby Alghero ringrazia tutte le squadre partecipanti (Sinnai, Olbia, Bulldog, 4 Mori, Cagliari, Villasor) per la collaborazione e l’atmosfera positiva che ha caratterizzato l’intera giornata.