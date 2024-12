Cor 17:33 Natale nel cuore della Sardegna La Camera di Commercio di Nuoro presenta l´edizione 2024 di "Natale nel cuore della Sardegna", l´iniziativa che riunisce 18 comuni del territorio in un programma ricco di eventi, mercatini e spettacoli che animeranno le comunità fino all´Epifania



La Camera di Commercio di Nuoro presenta l'edizione 2024 di "Natale nel cuore della Sardegna", l'iniziativa che riunisce 18 comuni del territorio in un programma ricco di eventi, mercatini e spettacoli che animeranno le comunità fino all'Epifania. Quest'anno partecipano all'iniziativa i comuni di Bari Sardo, Bitti, Bosa, Desulo, Dorgali, Isili, Jerzu, Lanusei, Macomer, Nuoro, Nurri, Orosei, Seui, Siniscola, Sorgono, Tertenia, Torpè e Tortolì, creando un network di eventi che valorizza le tradizioni e l'ospitalità del territorio. Il progetto, che si inserisce nel solco del successo di "Autunno in Barbagia" e "Primavera nel Cuore della Sardegna", conferma il ruolo della Camera di Commercio di Nuoro come catalizzatore dello sviluppo territoriale, promuovendo sinergie tra comuni, attività produttive e associazioni locali.



"Natale nel cuore della Sardegna rappresenta molto più di una serie di eventi natalizi - dichiara Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro - È un'occasione per rafforzare il tessuto sociale ed economico del nostro territorio, valorizzando le eccellenze culturali, enogastronomiche e artigianali che lo caratterizzano. La partecipazione di diciotto comuni testimonia la vitalità di un territorio che sa fare rete e proporsi come destinazione attrattiva anche durante il periodo invernale."



Per la realizzazione di questa iniziativa la Camera di Commercio di Nuoro ha investito oltre 400.000,00 euro attraverso l’utilizzo dei fondi regionali destinati al piccolo commercio ed alle produzioni agroalimentari tipiche. I comuni partecipanti al circuito, per contro, sono impegnati a finanziare, con un importo complessivo pari alle somme destinate dalla Camera di Commercio, la realizzazione delle attività di animazione nelle strade dei paesi. Il programma completo degli eventi prevede mercatini tematici, spettacoli itineranti, concerti, rappresentazioni teatrali e iniziative gastronomiche che metteranno in luce le peculiarità di ogni comune partecipante. Particolare attenzione è stata dedicata all'allestimento degli spazi urbani con luminarie e decorazioni che creeranno un'atmosfera festiva coinvolgente.