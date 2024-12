Cor 20:11 Colledanchise convoca le società di rugby Prevista per la mattina di venerdì 20 dicembre l´audizione dei presidenti dell´Amatori Rugby Alghero 1975 e dell´Alguer Rugby 2024 in commissione IV: Tra i temi al centro della discussione, troverà certamente spazio l´utilizzo degli impianti sportivi cittadini



ALGHERO - L'obiettivo è quello di andare incontro alle legittime esigenze delle società sportive, valutare eventuali criticità e trovare soluzioni condivise. Il presidente della IV Commissione consiliare del Comune di Alghero, Marco Colledanchise, fissa per la mattina di venerdì 20 dicembre l'audizione dei presidenti dell'Amatori Rugby Alghero 1975 e dell a neonata Alguer Rugby 2024. Alla riunione è altresì invitato a partecipare il sindaco Raimondo Cacciotto, il dott. Giuliano Cosseddu e il dott. Loriga dell'ufficio Sport.