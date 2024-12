S.A. 13:56 Alberghiero e Caritas insieme per il Natale L’evento si terrà il 19 dicembre 2024, dalle ore 09.00 alle 13.30, presso la Chiesa di Nostra Signora della Mercede di Alghero, e vedrà gli studenti impegnati nella raccolta e nell’impacchettamento di viveri da destinare a famiglie in difficoltà



ALGHERO - Scuola e volontariato si incontrano ad Alghero. Gli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione partecipano, nell’ambito delle attività previste per i Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento, all'evento annuale ”28° Miracolo di Natale”, organizzato dalla Caritas diocesana di Alghero-Bosa.



L’evento si terrà il 19 dicembre 2024, dalle ore 09.00 alle 13.30, presso la Chiesa di Nostra Signora della Mercede di Alghero, e vedrà gli studenti impegnati nella raccolta e nell’impacchettamento di viveri da destinare a famiglie in difficoltà, con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto alla comunità in occasione delle festività natalizie. Il progetto rappresenta un’opportunità per gli studenti di acquisire competenze pratiche nel contesto sociale, sviluppando spirito di collaborazione, empatia e responsabilità civica, valori che sono al centro del progetto formativo dell’Istituto Roth - Piazza Sulis di Alghero.



Come previsto dalla Legge 107/2015, gli studenti degli Istituti di Secondo grado possono svolgere attività scolastiche ed extra scolastiche anche nell’ambito del Terzo settore e del volontariato. Gli studenti partecipano a progetti pratici e concreti che rispondono a bisogni sociali reali attraverso esperienze dirette che contribuiscono al benessere della comunità in un collegamento tra teoria e pratica.