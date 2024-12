S.A. 15:06 Il chitarrista Deiana a Teatro ad Alghero Nuovo spettacolo che compone l’altra parte della rassegna di dicembre dell’Istituto Artistico Musicale Verdi di Alghero. Sul palco insieme a Giacomo Deiana, con due chitarre, il violinista Simone Soro e Pier Paolo Liori alla fisarmonica. Appuntamento il 20 dicembre



ALGHERO - Il Teatro Civico “Gavì Ballero” ospiterà “Leggero, leggerissimo, praticamente senza peso”, uno spettacolo che compone l’altra parte della rassegna di dicembre dell’Istituto Artistico Musicale Verdi di Alghero. Protagonista sarà Giacomo Deiana, chitarrista cagliaritano che sul palco algherese alternerà canzoni e racconti basati sull’esperienza di una persona non vedente. Il musicista, durante la serata, proporrà brani tratti da due suoi album, editi da Radici Music Records ma anche altri che sono nati proprio per l’appuntamento di venerdì. I momenti musicali si alterneranno a momenti di racconto e di esperienza su cosa significhi affrontare il mondo del lavoro con una menomazione sensoriale.



Dalle difficoltà, ai dati sull’impiego di persone con disabilità e su quelle in cerca di lavoro. Saranno racconti di vita ed esperienze quotidiane che variano dall'ironico ad un tono più serio ma che non tralasciano proposte e idee per arrivare ad un percorso di inclusione e accoglienza che porterà benessere sia alle persone diversamente abili che a coloro che condivideranno con esse un luogo di lavoro. Un momento musicale e di racconto emozionante, capace di creare una connessione speciale tra chi è sul palco e il pubblico in sala. In scena, insieme a Giacomo Deiana, con due chitarre, il violinista Simone Soro e Pier Paolo Liori alla fisarmonica. L’ingresso allo spettacolo di venerdì 20 Dicembre, ore 20.30, è libero ma è necessaria la prenotazione.