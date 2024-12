S.A. 11:50 Fc Alghero ospita il Valledoria nel ricordo di Stefano Tedde Una gara importante per diversi motivi per la compagine giallorossa. Innanzitutto l´obiettivo è vincere per proseguire il cammino verso la vetta, poi, come da tradizione, la gara che precede il Natale è dedicata alla memoria di Stefano Tedde, giovane calciatore dell´Alghero, scomparso pochi anni fa



ALGHERO - La Fc Alghero anticipa a sabato 21 dicembre, nel campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, con inizio alle ore 15, la gara contro il Valledoria, valida per la tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria girone D. Una gara importante per diversi motivi per la compagine giallorossa. Innanzitutto l'obiettivo è vincere per proseguire il cammino verso la vetta, poi, come da tradizione, la gara che precede il Natale è dedicata alla memoria di Stefano Tedde, giovane calciatore dell'Alghero, scomparso pochi anni fa. All'ingresso del campo sarà presente una postazione della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Intanto la squadra di mister Peppone Salaris ha trascorso una settimana tranquilla con la rosa al gran completo che si è allenata in vista de match contro il Valledoria. Una partita delicata, contro un avversario da affrontare con particolare attenzione.



«L'obiettivo sono i tre punti. Come sempre, giocheremo per conquistare il massimo – evidenzia l'allenatore giallorosso – in settimana ho visto i ragazzi belli concentrati e sono convinto che lotteranno sino alla fine per conquistare una vittoria che potrebbe avvicinarci ancora di più alla vetta. Dobbiamo sfruttare una serie di scontri diretti che sono in programma in queste ultime giornate del girone di andata. Sarebbe un bel regalo di Natale». Per l'attaccante Mattia Zappino: «bisogna affrontare con molta determinazione il Valledoria che arriva a questa partita forte di cinque risultati utili consecutivi. Una delle squadre più in salute del momento nel nostro girone. Li rispettiamo, sappiamo che sono una squadra formata da giocatori di esperienza, ma dobbiamo puntare al risultato pieno».



Nella foto: l'attaccante Mattia Zappino