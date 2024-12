S.A. 15:14 La Luce della Pace da Betlemme ad Alghero La “Luce della Pace” partita con una staffetta che parte da Betlemme il 14 dicembre 2024, arriverà ad Alghero, nella Chiesa di San Francesco, il prossimo 22 Dicembre 2004 alle ore 20:30



ALGHERO - La “Luce della Pace” partita con una staffetta che parte da Betlemme il 14 dicembre 2024, arriverà ad Alghero, nella Chiesa di San Francesco, il prossimo 22 Dicembre 2004 alle ore 20:30. La tradizione nasce dall’iniziativa natalizia di beneficenza “Lichts in Dunkel ” – Luce nel buio – della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz. Nell’ambito di tale iniziativa sono raccolte offerte spontanee con cui si vuole aiutare bambini invalidi, emarginati sociali, ma anche stranieri bisognosi, come ad esempio i profughi. Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la prima volta nel 1986 ha dato vita a questa “Operazione Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla tradizione natalizia e come segno di ringraziamento per le numerose offerte. Poco prima di Natale un bambino austriaco accende una luce dalla lampada nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea Austriaca. Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in tutto il territorio.



Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della Luce della Pace, mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo espresso nella “Buona Azione” quotidiana. Di anno in anno sono cresciuti sempre di più la partecipazione e l’entusiasmo per la consegna della “Luce della Pace” tramite i Gruppi Scout. Quasi ogni anno la Luce della Pace di Betlemme è stata portata in un “nuovo” Paese europeo. In Italia il MASCI in collaborazione con i gruppi scout la lampada arriva a Trieste dove per iniziativa dei gruppi scouts Triestini (Agesci, Amis, Cngei, Fse, Masci e Szso) viene distribuita, con la collaborazione delle Ferrovie dello Stato in tutta Italia. La luce della Pace non ha solo un significato religioso, ma traduce in sé i principali valori civili, etici, morali e ci ricorda che “Cristo è la pace, e che ognuno di noi, con piccoli gesti, può contribuire a costruire un mondo di pace”, invitando alla distribuzione tutti coloro che condividano i valori di Pace e di Fratellanza tra i popoli, in particolare in questo periodo la “Luce della Pace” diffonde un particolare significato.



In Sardegna la “Luce della Pace” arriverà la mattina di domenica 22 dicembre al porto di Cagliari, accolta presso la stazione marittima, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, dal MASCI Sardegna e MASCI Alghero 1, dai gruppi Scouts e delle numerose Associazioni di Volontariato. Gli adulti Scout del MASCI Alghero 1, accenderanno a Cagliari una lampada per portarla nella Chiesa di S. Francesco che verrà accolta da S.E. Mon. Mauro Maria Morfino, il Sindaco del Comune di Alghero Dr. Raimondo Cacciotto, Padre Andrea Mele. Un momento particolare della cerimonia sarà la testimonianza di due giovani immigrati, uno bielorusso ed uno tunisino, che racconteranno le loro tragica esperienza nella ricerca di un futuro di pace, sfugiti da zone di conflitto. Intervento realizzato grazie alla collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali ed il G.U.S. (Gruppo Umanitario Solidale) sede di Alghero che hanno permesso la patecipazione dei due giovani. Ad accogliere la “Luce della Pace“ parteciperanno i Gruppi Scouts MASCI e AGESCI di Alghero, i rappresentanti delle Parrocchie della Diocesi, le autorità civili e militari, tutti i fedeli che vorrano riceve la Luce della Pace da portare a casa, con la benedizione di S.E. Mons. Mauro Maria Morfino con la riflessione sulla Luce della Pace.