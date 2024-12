Cor 11:32 L’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari sempre più green L’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari è sempre più green: completata l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico. L’obiettivo è chiaro: unire efficienza, tecnologia e rispetto per l’ambiente, contribuendo al benessere collettivo



SASSARI – L’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari compie un ulteriore passo avanti nel proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. Con la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 41,85 kWp su pergola, l’azienda consolida il proprio programma di transizione ecologica, integrando la nuova struttura con l’impianto esistente, già attivo e della potenza di 176,88 kWp.



Grazie a questa integrazione, la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici raggiunge i 218,73 kWp, permettendo una produzione media annuale di energia da fonti rinnovabili pari a 278.000 kWh. Questo significativo risultato contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2 di circa 227 tonnellate all’anno, equivalente a un risparmio annuo di circa 52 tonnellate di petrolio.



«Questo nuovo impianto rappresenta un ulteriore tassello della strategia green che da anni guida le scelte della nostra azienda. La sostenibilità ambientale è per noi una priorità, non solo come valore, ma come responsabilità concreta verso la comunità che serviamo e verso le generazioni future. Continueremo a investire in tecnologie innovative per ridurre il nostro impatto ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini», ha dichiarato il Presidente Paolo Depperu. L’azienda Trasporti Pubblici di Sassari conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento non solo per la mobilità urbana, ma anche per la promozione di un modello virtuoso e sostenibile di sviluppo.