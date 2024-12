S.A. 11:47 2024: Record visitatori all´Orto Botanico di Cagliari Nell’anno che sta per chiudersi è stata registrata un’affluenza record di 90mila visitatori, un aumento tale che, sommato ai valori del 2023, ha portato un incremento per il biennio di oltre 20mila presenze



CAGLIARI - Si conclude un anno ricco di soddisfazioni per l’Orto Botanico di Cagliari. I dati raccontano infatti un continuo aumento degli accessi durante tutto il 2024, specie se confrontati con gli anni precedenti. Nell’anno che sta per chiudersi è stata registrata un’affluenza record di 90mila visitatori, un aumento tale che, sommato ai valori del 2023, ha portato un incremento per il biennio di oltre 20mila presenze. E se in qualche modo poteva prevedersi l’aumento nei mesi estivi, legato al frequente arrivo delle crociere, stupisce il trend positivo registrato anche nel periodo cosiddetto di spalla. Anche il mese di novembre, tradizionalmente caratterizzato da una flessione nei numeri, ha mostrato una netta inversione di rotta, facendo segnare una crescita mai registrata prima.



«Merito della realizzazione di numerose iniziative e delle nuove collezioni inserite negli spazi dell’Orto – commenta la direttrice, Annalena Cogoni, giunta a metà mandato – e della determinazione con cui sono state portate avanti le azioni di comunicazione e di divulgazione scientifica lungo tutto l’anno. Un grazie va dunque a tutto il personale in servizio, che con passione e professionalità ha garantito un’offerta complessiva di grande livello». La professionalità sta infatti alla base della cura del patrimonio botanico e della realizzazione di nuove collezioni che periodicamente vengono offerte al visitatore che può imbattersi sempre in qualcosa di nuovo: la collezione delle bromeliacee e le piccole piante ospitate nelle pozzette calcaree sono le collezioni più recenti dell’Orto Botanico.



Il servizio di visite guidate e laboratori didattici, potenziato nell’ultimo biennio, ha registrato un notevole incremento contribuendo a rendere l’Orto Botanico uno dei luoghi preferiti per le uscite didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; mentre prosegue la gestione della comunicazione dell’Orto, specie sulle piattaforme social, che hanno registrato un aumento esponenziale di visite e di engagement (i followers della sola pagina facebook sono passati dai 3mila del 2022 agli oltre 8mila attuali). Sul fronte della divulgazione scientifica, il polmone verde dell’Ateneo ha ospitato numerosi convegni, conferenze e dibattiti, non soltanto su temi legati all’ambiente, ma prestando anche i suoi spazi per un miglior racconto della città di Cagliari sui media.



Al successo dell’Orto Botanico ha certamente contribuito anche l’interesse suscitato negli autori di alcune fortunate trasmissioni televisive nazionali (da “Linea verde” a “Geo”), che hanno realizzato negli spazi di viale Sant’Ignazio numerose puntate mandate in onda durante l’anno. Anche la stampa locale ha sempre garantito con puntualità resoconti dettagliati su quanto realizzato. Per confermarsi all’altezza delle aspettative, anche nel 2025 la gestione dell’Orto Botanico vedrà impegnati la direzione, il coordinamento tecnico e tutto il personale nella realizzazione di nuove iniziative. Nel nuovo anno il Centro servizi Hortus Botanicus Karalitanus intende promuovere incontri e dibattiti sulla gestione del verde urbano e sull’importanza degli alberi nel contesto sociale come elementi identitari del territorio. La realizzazione di una serra per ospitare una collezione di orchidee sarà una delle novità del nuovo anno che andrà ad ampliare le attrattive botaniche dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari.