Il Premio Alghero Donna compie 30 anni

ALGHERO - Nel 1995 è nato il Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo ideato da Neria De Giovanni per l’Associazione Salpare da lei presieduta. L’allora Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo diretta magistralmente da Franco Serio, aveva subito accolto la proposta patrocinandola e finanziandola. «Nel 2025 si festeggia il trentennale del Premio, con qualche interruzione dovuta al mancato finanziamento da parte delle istituzioni cittadine e per lo stesso motivo son stata costretta a far “emigrare” diverse edizioni della cerimonia a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Piazza San Giovanni e alla Fiera Nazionale Più libri più liberi» dichiara Neria De Giovanni.



«Nel 2013 l’Ordine Nazionale della Stampa pubblica il censimento “Evviva i Premi, Viaggio tra i più noti premi giornalistici italiani”, inserendo il Premio Alghero donna per la sua sezione giornalismo. In questi giorni tutta la Nazione è in apprensione per la sorte di Cecilia Sala, la giornalista del podcast company Chora Media, in cella d’isolamento nel famigerato Carcere di Evin a Teheran senza che contro di lei sia stata formalizzata alcuna accusa. Il Premio Alghero Donna si unisce ai colleghi giornalisti nell’auspicio di vedere presto a casa la coraggiosa Cecilia Sala» conclude Neria De Giovanni.



L’edizione del trentennale avrà luogo come da tradizione presso il Teatro Civico di Alghero sabato 18 gennaio alle ore 20,00, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura e della Fondazione di Sardegna. I nomi delle premiate scelte dalla Giuria, il dettaglio delle motivazioni e gli artisti che si esibiranno a Teatro durante la cerimonia saranno comunicati dopo l’Epifania.



Nella foto: Neria De Giovanni