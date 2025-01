S.A. 13:28 Alghero calcio: prima sfida del 2025 in casa Al via il girone di ritorno in Eccellenza: i giallorossi cercano la svolta dopo un’andata tra alti e bassi. Si gioca il giorno dell’Epifania alle 15



ALGHERO - Dopo le festività natalizie si torna in campo. Nel giorno dell’Epifania è in programma la prima giornata di ritorno in Eccellenza: l’Alghero scenderà in campo al “Pino Cuccureddu” contro il

Calangianus. Il fischio d’inizio alle ore 15. I giallorossi di mister Giandon inizieranno dunque anche il 2025 davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di dimenticare il “periodo nero”. Dopo una buona partenza, infatti, l’Alghero ha chiuso il girone di andata con tre sconfitte e altrettanti pareggi. Un ruolino di marcia che ha avvicinato pericolosamente Mereu e compagnia alla zona “calda” della classifica. Ora inizia una nuova fase per la formazione algherese, che vuole cambiare marcia e dare una svolta al proprio campionato.



Di fronte i giallorossi troveranno il Calangianus, sconfitto 2-1 all’andata ma ora al quinto

posto in classifica, alle spalle delle squadre in lotta per la vittoria del campionato. «L’obiettivo

è quello di ripartire invertendo la rotta, la parte finale del girone d’andata è stata tutt’altro

che positiva, abbiamo affrontato diverse difficoltà e anche quel pizzico di fortuna spesso ci

ha voltato le spalle. Adesso è il momento di badare al sodo, dare tutto e riprendere a fare

punti» afferma l’allenatore Gian Marco Giandon.