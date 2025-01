Cor 21:26 Crolla l'albero della vela latina, pericolo scampato Soltanto una fortunata coincidenza l´assenza di persone nei dintorni della barca. Poteva essere una tragedia ad Alghero l´improvviso crollo di albero e antenna della "Corallina", la barca-installazione posizionata in piazza davanti al porto



ALGHERO - Crolla l'albero della vela latina posizionata dal 2019 al porto, in prossimità dello Scalo Tarantiello ad Alghero, a pochi metri da attività di ristorazione molto frequentate durante la giornata. Fortunatamente in quel momento - intorno alle 19 odierne (lunedì) - nessuno transitava o stazionava nei pressi della barca, nonostante la zona sia notoriamente molto frequentata da famiglie e bambini. Tanto che, considerato l'accaduto, non appare esagerato parlare di vera tragedia scampata. "La Corallina", questo il nome dell'imbarcazione che nelle intenzioni di Franco Simula avrebbe dovuto rappresentare la storia e la tradizione marinara di Alghero, considerata l'entità dell'incidente doveva essere in condizioni di totale abbandono. L'albero infatti - come facilmente desumibile dalle immagini - appare deteriorato e spezzato, probabilmente a causa della scarsa manutenzione.