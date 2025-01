Cor 8:25 Alghero calcio, inizio anno da dimenticare Sconfitta di misura tra le mura amiche del Pino Cuccureddu per i giallorossi contro il Calangianus. «Una sconfitta troppo severa per quanto si è visto in campo» il commento a freddi dal team algherese



ALGHERO - L’Alghero inizia il girone di ritorno e il 2025 con una sconfitta: al “Pino Cuccureddu” vince il Calangianus 1-0 ma è una punizione troppo severa per i padroni di casa. Inizio propositivo dell’Alghero, anche se la prima vera occasione è del Calangianus al 10’ con un bel tiro di Saiu che sfiora il palo destro. Ci prova poi con insistenza la squadra di mister Giandon e al 18’ va vicina al vantaggio con capitan Mereu che ci prova direttamente dalla bandierina con una parabola insidiosa che impegna severamente Congiunti.



Alghero ancora vicino al gol al 27’: cross di Spanu dalla corsia sinistra per Scognamillo che, posizionato al centro dell’area di rigore, di testa sfiora il palo destro. Dopo due buone occasioni collezionate dal Calangianus con Kassama, al 36’ Baraye, da distanza ravvicinata, costringe Congiunti alla deviazione in corner. Prima dell’intervallo ci prova anche Scognamillo ma si va al riposo a reti inviolate. L’Alghero inizia con il piede giusto il secondo tempo e dopo 5’ va vicinissimo al vantaggio: Brboric serve Spanu che, con un diagonale rasoterra sfiora il palo. Il Calangianus, dal canto suo, si rende pericoloso in contropiede: al 59’ Kassama arriva di fronte a Gobbi e calcia debole e centrale, facile preda del portiere di casa.



Poi sul capovolgimento di fronte è Marco Carboni a sfiorare il gol mandando di poco a lato su suggerimento di Scognamillo. Quindi al 74’, un po’ a sorpresa, il vantaggio del Calangianus: Kassama dall’esterno si accentra e, dal limite dell’area, fa partire un sinistro che si insacca sotto la traversa. L’Alghero cerca di raddrizzarla ma è la formazione gallurese ad andare vicina al raddoppio nel finale con Sambiagio e Gobbi che ribatte. Dopo 4’ di recupero l’arbitro fischia la fine: per i giallorossi di mister Giandon una sconfitta fin troppo severa. In classifica l’Alghero resta a quota 17, raggiunto dal Taloro Gavoi, con un margine di tre punti sulla zona più calda. Si torna in campo tra meno di una settimana: domenica Mereu e compagni faranno visita all’Ossese, terza forza del campionato.



ALGHERO – CALANGIANUS 0-1



ALGHERO: Gobbi, Pireddu (42' st Monti), Spanu, Kamana, Manunta, Brboric (38' st Pinna), Mula, Mereu, Baraye, Carboni M. (30' st M, Sanna M.), Scognamillo.

In panchina: Piga, Meloni, F. Sanna, Fois, Delizos, Scanu. Allenatore: Gian Marco Giandon

CALANGIANUS: Congiunti, Putzu, Secciu, Perez, Dombrovoschi, Ciganha, La Valle (47' st Giorgi), Demurtas, Saiu (30' st Marrazzo), Sambiagio (44' st Serra), Kassama.

In panchina: Inzaina, Carlander, Asara, Vassidiki, Ghisu, Nieddu. Allenatore: Simone Marini

ARBITRO: Giacomo Attanasio di Milano

RETE: 29’ st Kassama

NOTE: ammoniti Kamana e M. Sanna dell'Alghero.