Cedac: in scena l´illusione Coniugale

ALGHERO - Una riflessione sull'amore e sul matrimonio con “L’Illusione Coniugale” di Éric Assous (insignito del Grand Prix du Théâtre de l'Académie Française e due volte vincitore del Premio Molière) con Rosita Celentano e Attilio Fontana in scena con Stefano Artissunch (che firma anche la regia), una produzione di Synergie Arte Teatro, in cartellone – in prima regionale – mercoledì 8 gennaio alle 21 al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero, poi giovedì 9 gennaio alle 21 al Teatro Costantino di Macomer, venerdì 10 gennaio alle 21 al Cine/Teatro “Olbia” di Olbia, sabato 11 gennaio alle 21 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e infine domenica 12 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale sotto le insegne della Stagione di Prosa 2024-2025 organizzata dal CeDAC Sardegna.



Una commedia brillante incentrata su una coppia che si confronta sul tema dell'infedeltà: in uno strano e temerario gioco della verità, Giovanna e Massimo decidono di rivelarsi i rispettivi tradimenti ma, mentre la moglie indaga con nonchalance sulle numerose avventure del marito, la confessione di un'unica relazione di lei suscita nell'uomo un'inattesa e feroce gelosia. I sospetti ricadono su Claudio, un amico comune e così un banale invito si trasforma in una sorta di trappola per l'ignaro ospite, sottoposto a un vero e proprio interrogatorio e costretto a rispondere sui dettagli più intimi della propria vita... in un susseguirsi di equivoci e colpi di scena, sul filo dell'ironia, con un finale tutto da scoprire.



“L’Illusione Coniugale” dell'affermato drammaturgo, sceneggiatore e regista francese esplora la sfera dei sentimenti mettendo l'accento sul rispetto reciproco e sulla libertà: i protagonisti si mettono a nudo, mostrano le proprie inclinazioni e debolezze, le proprie insicurezze e paure in una pièce divertente e coinvolgente che fa sorridere e pensare. La stagione di Prosa 2024-2025 è organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e dei Comuni aderenti al Circuito e con il contributo della Fondazione di Sardegna.